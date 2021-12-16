В Кремле объяснили право Путина увольнять губернаторов

Владимира Путина выбрал народ, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект, согласно которому президент России Владимир Путин может уволить губернаторов с должности не противоречит законодательству, так как главу страны избрал народ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который устанавливает единый срок полномочий для мэров в пять лет. Если сейчас президент может снимать с должности на основании факта коррупции или конфликта интересов, то новые поправки в качестве основания для увольнения устанавливают сам факт утраты доверия.

«Президент избирается прямым всенародным голосованием и концентрирует волю народа. У президента и ранее были основания для отрешения губернаторов от власти», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Представитель Кремля подчеркнул, что законопроект находится на стадии обсуждения. Поэтому давать по нему какие-либо комментарии еще рано. Тем не менее, возможность повлиять на судьбу губернаторов аргументирована действующим законодательством.