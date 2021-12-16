В случае принятия законопроекта главы городов будут зависеть от решений губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности. Советующий документ разработал и внес глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Также он устанавливает для всех мэров единый пятилетний срок полномочий.

В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям. «В случае, если в течение месяца мэрами в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — сообщается на сайте законопроектов и проектов постановлений Госдумы.

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало о разработке подобного законопроекта. О том, что российских мэров могут лишить независимости, в политическом истеблишменте страны заговорили год назад. Это произошло после внесения изменений в Конституцию РФ, которые ввели органы местного самоуправление в единую систему публичной власти.