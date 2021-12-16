В Госдуму внесли закон об увольнении мэров решением губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, чиновники, заседание, депутаты, заседание глав
В случае принятия законопроекта главы городов будут зависеть от решений губернаторов Фото:

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности. Советующий документ разработал и внес глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Также он устанавливает для всех мэров единый пятилетний срок полномочий.

В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям. «В случае, если в течение месяца мэрами в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — сообщается на сайте законопроектов и проектов постановлений Госдумы.

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало о разработке подобного законопроекта. О том, что российских мэров могут лишить независимости, в политическом истеблишменте страны заговорили год назад. Это произошло после внесения изменений в Конституцию РФ, которые ввели органы местного самоуправление в единую систему публичной власти.

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В Госдуму внесен законопроект, позволяющий губернаторам отрешать мэров от должности. Советующий документ разработал и внес глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Также он устанавливает для всех мэров единый пятилетний срок полномочий. В случае принятия этого документа у губернаторов появится возможность отстранять мэров от должности «в связи с утратой доверия» и по другим основаниям. «В случае, если в течение месяца мэрами в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — сообщается на сайте законопроектов и проектов постановлений Госдумы. Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало о разработке подобного законопроекта. О том, что российских мэров могут лишить независимости, в политическом истеблишменте страны заговорили год назад. Это произошло после внесения изменений в Конституцию РФ, которые ввели органы местного самоуправление в единую систему публичной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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