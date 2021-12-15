15 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга анонсировал передел влияния в своей команде. Инсайд URA.RU подтвердился

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Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, орлов алексей
Слухи об отставках среди замов Алексея Орлова ходят едва ли не каждую неделю, но он заявил, что пока все остаются Фото:

После новогодних праздников глава Екатеринбурга Алексей Орлов перераспределит полномочия между своими замами. Об этом на своей пресс-конференции сказал сам градоначальник, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, поправки должны повысить эффективность работы его команды.

«Они [изменения] будут, будут носить, может быть, где-то косметический характер. У нас в команде непрофессионалов нет. Все люди профессиональные. Но у кого-то компетенций больше, может быть — я внимательно за этим наблюдаю как руководитель. Поэтому некоторые изменения я предложу», — сказал Орлов.

При этом он отметил, что все замы сохранят свои позиции, никто уволен не будет. «Команда сформирована и работает. Я сегодня не вижу необходимости в замене кого-либо из членов своей команды», — подчеркнул Орлов.

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О готовящихся перестановках URA.RU писало еще в октябре. Тогда источники агентства даже называли некоторые параметры изменений. Кроме того, весной URA.RU описывало первую реформу власти от Орлова: он убрал из названий должностей вице-мэров приставки, чтобы более гибко — без согласования с депутатами — нарезать им задачи.

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После новогодних праздников глава Екатеринбурга Алексей Орлов перераспределит полномочия между своими замами. Об этом на своей пресс-конференции сказал сам градоначальник, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, поправки должны повысить эффективность работы его команды. «Они [изменения] будут, будут носить, может быть, где-то косметический характер. У нас в команде непрофессионалов нет. Все люди профессиональные. Но у кого-то компетенций больше, может быть — я внимательно за этим наблюдаю как руководитель. Поэтому некоторые изменения я предложу», — сказал Орлов. При этом он отметил, что все замы сохранят свои позиции, никто уволен не будет. «Команда сформирована и работает. Я сегодня не вижу необходимости в замене кого-либо из членов своей команды», — подчеркнул Орлов. О готовящихся перестановках URA.RU писало еще в октябре. Тогда источники агентства даже называли некоторые параметры изменений. Кроме того, весной URA.RU описывало первую реформу власти от Орлова: он убрал из названий должностей вице-мэров приставки, чтобы более гибко — без согласования с депутатами — нарезать им задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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