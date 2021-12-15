Слухи об отставках среди замов Алексея Орлова ходят едва ли не каждую неделю, но он заявил, что пока все остаются Фото: Анна Майорова © URA.RU

После новогодних праздников глава Екатеринбурга Алексей Орлов перераспределит полномочия между своими замами. Об этом на своей пресс-конференции сказал сам градоначальник, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, поправки должны повысить эффективность работы его команды.

«Они [изменения] будут, будут носить, может быть, где-то косметический характер. У нас в команде непрофессионалов нет. Все люди профессиональные. Но у кого-то компетенций больше, может быть — я внимательно за этим наблюдаю как руководитель. Поэтому некоторые изменения я предложу», — сказал Орлов.

При этом он отметил, что все замы сохранят свои позиции, никто уволен не будет. «Команда сформирована и работает. Я сегодня не вижу необходимости в замене кого-либо из членов своей команды», — подчеркнул Орлов.

О готовящихся перестановках URA.RU писало еще в октябре. Тогда источники агентства даже называли некоторые параметры изменений. Кроме того, весной URA.RU описывало первую реформу власти от Орлова: он убрал из названий должностей вице-мэров приставки, чтобы более гибко — без согласования с депутатами — нарезать им задачи.