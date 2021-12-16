В МИД РФ заявили о ведении третьей мировой войны

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По словам Андрея Крутских, третья мировая война развивается в киберпространстве Фото:

В мировом киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских.

«Война идет, и она идет очень интенсивно, как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно. На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», — передает слова Крутских РИА «Новости».

Представитель МИД отметил, что Россия пытается договориться с США по вопросам кибербезопасности, но этот процесс пока продвигается тяжело. «Переговоры идут очень сложно. Мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия», — заключил Крутских.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в формате видеоконференции. Президенты, в частности, обсудили вопрос мировой кибербезопасности, пишет RT. Согласно данным аналитиков из центра НАФИ, вопрос кибербезопасности интересует 57% россиян, сообщает телеканал 360.

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В мировом киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ Андрей Крутских. «Война идет, и она идет очень интенсивно, как бы мы ни пытались говорить, что все это замаскированно. На самом деле действительно военные действия в киберпространстве идут в полном масштабе. И в общем в СМИ правильно говорят, что это уже третья мировая война, только вопрос сейчас стоит в подсчете ущерба, выявления, кто в ней проиграет в конечном итоге и какую конфигурацию мир приобретет в результате этой войны», — передает слова Крутских РИА «Новости». Представитель МИД отметил, что Россия пытается договориться с США по вопросам кибербезопасности, но этот процесс пока продвигается тяжело. «Переговоры идут очень сложно. Мы пытаемся договориться с американцами и в рамках ООН, чтобы как-то сгладить возможные последствия», — заключил Крутских. Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели переговоры в формате видеоконференции. Президенты, в частности, обсудили вопрос мировой кибербезопасности, пишет RT. Согласно данным аналитиков из центра НАФИ, вопрос кибербезопасности интересует 57% россиян, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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