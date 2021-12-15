В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

16 декабря 2021 в 11:07 Размер текста - 17 +

В школах Нефтеюганска работают кинологи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информация о минировании образовательных учреждений появилась накануне в мессенджерах. «Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты взрывотехники, которые ищут взрывные устройства», — сообщил инсайдер. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В паблике «О, Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован скриншот из telegram-канала, в котором авторы сообщения обещают «глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска». Речь идет именно о тех учебных заведениях, в которые сегодня поступило сообщение о возможном наличии взрывного устройства. Ранее URA.RU сообщало, что спецслужбы проверяли сургутскую школу на предмет совершения возможного теракта. Это сообщение появилось в одном из родительских чатов в мессенджерах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информация о минировании образовательных учреждений появилась накануне в мессенджерах. «Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты взрывотехники, которые ищут взрывные устройства», — сообщил инсайдер. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В паблике «О, Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован скриншот из telegram-канала, в котором авторы сообщения обещают «глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска». Речь идет именно о тех учебных заведениях, в которые сегодня поступило сообщение о возможном наличии взрывного устройства. Ранее URA.RU сообщало, что спецслужбы проверяли сургутскую школу на предмет совершения возможного теракта. Это сообщение появилось в одном из родительских чатов в мессенджерах.