15 декабря 2021
14 декабря 2021

В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Сбере. Тюмень, собака, кинолог, овчарка
В школах Нефтеюганска работают кинологи Фото:

В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информация о минировании образовательных учреждений появилась накануне в мессенджерах.

«Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты взрывотехники, которые ищут взрывные устройства», — сообщил инсайдер. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

В паблике «О, Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован скриншот из telegram-канала, в котором авторы сообщения обещают «глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска». Речь идет именно о тех учебных заведениях, в которые сегодня поступило сообщение о возможном наличии взрывного устройства.

Ранее URA.RU сообщало, что спецслужбы проверяли сургутскую школу на предмет совершения возможного теракта. Это сообщение появилось в одном из родительских чатов в мессенджерах.

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В Нефтеюганске эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информация о минировании образовательных учреждений появилась накануне в мессенджерах. «Сегодня утром был звонок с сообщениями о том, что три нефтеюганские школы заминированы. На месте работают специалисты взрывотехники, которые ищут взрывные устройства», — сообщил инсайдер. В пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В паблике «О, Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликован скриншот из telegram-канала, в котором авторы сообщения обещают «глобальные приколы завтра в школах Нефтеюганска». Речь идет именно о тех учебных заведениях, в которые сегодня поступило сообщение о возможном наличии взрывного устройства. Ранее URA.RU сообщало, что спецслужбы проверяли сургутскую школу на предмет совершения возможного теракта. Это сообщение появилось в одном из родительских чатов в мессенджерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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