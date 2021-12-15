Пермские христиане предложили мэрии выкупить у них ДК Ленина

Эксперты считают цену завышенной и называют максимальную цену в 300 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские евангелисты предложили городской администрации выкупить здание ДК имени Ленина, расположенного на улице Уральская, 93, за сумму до 800 млн рублей. Это в 10-15 раз больше, чем стоимость покупки. Пермские власти пытаются получить в собственность здание с момента его покупки религиозной организацией.

«Евангелисты предложили купить ДК за сумму в 10—15 раз больше стоимости покупки — то есть до 800 млн руб», — сообщает Коммерсантъ — Пермь». Эксперты считают, что максимальная стоимость здания 250-300 млн рублей.

В конце ноября департамент земельных отношений Перми подал иск на евангелистов за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами в период с марта 2018 по февраль 2021 года. Также администрация города подала иск на на религиозную организацию о взыскании задолженности за аренду земли под домом культуры на сумму 11 млн рублей.

ДК Ленина ранее года был активом «Мотовилихинских заоводов». В 2005 году его продали религиозной организации за 50 млн рублей.