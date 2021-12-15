Пермские христиане предложили мэрии выкупить у них ДК Ленина

Пермские евангелисты предложили городской администрации выкупить здание ДК имени Ленина, расположенного на улице Уральская, 93, за сумму до 800 млн рублей. Это в 10-15 раз больше, чем стоимость покупки. Пермские власти пытаются получить в собственность здание с момента его покупки религиозной организацией.
«Евангелисты предложили купить ДК за сумму в 10—15 раз больше стоимости покупки — то есть до 800 млн руб», — сообщает Коммерсантъ — Пермь». Эксперты считают, что максимальная стоимость здания 250-300 млн рублей.
В конце ноября департамент земельных отношений Перми подал иск на евангелистов за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами в период с марта 2018 по февраль 2021 года. Также администрация города подала иск на на религиозную организацию о взыскании задолженности за аренду земли под домом культуры на сумму 11 млн рублей.
ДК Ленина ранее года был активом «Мотовилихинских заоводов». В 2005 году его продали религиозной организации за 50 млн рублей.
Пермские евангелисты предложили городской администрации выкупить здание ДК имени Ленина, расположенного на улице Уральская, 93, за сумму до 800 млн рублей. Это в 10-15 раз больше, чем стоимость покупки. Пермские власти пытаются получить в собственность здание с момента его покупки религиозной организацией. «Евангелисты предложили купить ДК за сумму в 10—15 раз больше стоимости покупки — то есть до 800 млн руб», — сообщает Коммерсантъ — Пермь». Эксперты считают, что максимальная стоимость здания 250-300 млн рублей. В конце ноября департамент земельных отношений Перми подал иск на евангелистов за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами в период с марта 2018 по февраль 2021 года. Также администрация города подала иск на на религиозную организацию о взыскании задолженности за аренду земли под домом культуры на сумму 11 млн рублей. ДК Ленина ранее года был активом «Мотовилихинских заоводов». В 2005 году его продали религиозной организации за 50 млн рублей.