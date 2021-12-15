15 декабря 2021

Пермские христиане предложили мэрии выкупить у них ДК Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия пермь
Эксперты считают цену завышенной и называют максимальную цену в 300 млн рублей Фото:

Пермские евангелисты предложили городской администрации выкупить здание ДК имени Ленина, расположенного на улице Уральская, 93, за сумму до 800 млн рублей. Это в 10-15 раз больше, чем стоимость покупки. Пермские власти пытаются получить в собственность здание с момента его покупки религиозной организацией.

«Евангелисты предложили купить ДК за сумму в 10—15 раз больше стоимости покупки — то есть до 800 млн руб», — сообщает Коммерсантъ — Пермь». Эксперты считают, что максимальная стоимость здания 250-300 млн рублей.

В конце ноября департамент земельных отношений Перми подал иск на евангелистов за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами в период с марта 2018 по февраль 2021 года. Также администрация города подала иск на на религиозную организацию о взыскании задолженности за аренду земли под домом культуры на сумму 11 млн рублей.

ДК Ленина ранее года был активом «Мотовилихинских заоводов». В 2005 году его продали религиозной организации за 50 млн рублей.

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Пермские евангелисты предложили городской администрации выкупить здание ДК имени Ленина, расположенного на улице Уральская, 93, за сумму до 800 млн рублей. Это в 10-15 раз больше, чем стоимость покупки. Пермские власти пытаются получить в собственность здание с момента его покупки религиозной организацией. «Евангелисты предложили купить ДК за сумму в 10—15 раз больше стоимости покупки — то есть до 800 млн руб», — сообщает Коммерсантъ — Пермь». Эксперты считают, что максимальная стоимость здания 250-300 млн рублей. В конце ноября департамент земельных отношений Перми подал иск на евангелистов за неосновательное обогащение и пользование чужими деньгами в период с марта 2018 по февраль 2021 года. Также администрация города подала иск на на религиозную организацию о взыскании задолженности за аренду земли под домом культуры на сумму 11 млн рублей. ДК Ленина ранее года был активом «Мотовилихинских заоводов». В 2005 году его продали религиозной организации за 50 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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