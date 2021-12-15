С экс-владельца Златоустовского метзавода взыскивают полмиллиарда

Дело Вадима Варшавского рассмотрит райсуд Москвы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С экс-депутата Госдумы, бывшего владельца Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ, Челябинская область) Вадима Варшавского федеральная налоговая служба пытается взыскать полмиллиарда рублей. Новое дело по старым долгам известного бизнесмена будет рассматриваться Хамовническом райсуде Москвы.

«Прокурор Ленинского района Ростова обратился в Хамовнический районный суд Москвы с требованием возместить вред, причиненный Вадимом Варшавским. Сумма требования составляет 490 млн рублей. Требование прокуратуры заявлено в интересах ФНС», — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Хамовнический районный суд.

Бизнесмена арестовали в 2018 году. По версии следствия, Златоустовский металлургический завод в 2012 году заключил с банком «Петрокоммерц» кредитный договор на 2,5 млрд рублей. Деньги, которые должны были пойти на развитие предприятия, Варшавский присвоил себе.

В декабре 2019 года Варшавский был осужден к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве гендиректора другого предприятия — «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ).

Замоскворецкий суд Москвы в 2021 году приговорил Варшавского к семи годам колонии по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему присудили выплатить штраф в размере 2,6 млрд рублей.