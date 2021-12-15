15 декабря 2021

Полпред анонсировал свой приезд в Курган вместе с вице-премьером

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев снова приедет в Курган Фото:

Полпред Владимир Якушев и куратор Уральского Федерального округа из правительства РФ, вице-премьер Юрий Борисов, в феврале посетят Курган. Об этом Якушев рассказал на пресс-конференции.

«Запланирована следующая поездка в Курган. Уже есть достаточно хорошие наработки. Я уверен, что по итогам нашей совместной поездки, проведенных там мероприятий и конкретных поручений, мы точно поможем Курганской области двинуться вперед, нарастить еще больше свой промышленный потенциал. Поэтому оцениваю данную работу с положительной точки зрения», — пояснил полпред, отвечая на вопрос журналиста о совместной работе полпредства с куратором регионов.

Последний раз полпред Якушев был в Курганской области 8 сентября, находясь в отпуске. Полпред прибыл в город Далматово Курганской области, после посетил город Шадринск. До этого Якушев приезжал в Курганскую область 21 августа. Тогда его визит приурочен к Дню города в Кургане. В местном парке он забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.

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Полпред Владимир Якушев и куратор Уральского Федерального округа из правительства РФ, вице-премьер Юрий Борисов, в феврале посетят Курган. Об этом Якушев рассказал на пресс-конференции. «Запланирована следующая поездка в Курган. Уже есть достаточно хорошие наработки. Я уверен, что по итогам нашей совместной поездки, проведенных там мероприятий и конкретных поручений, мы точно поможем Курганской области двинуться вперед, нарастить еще больше свой промышленный потенциал. Поэтому оцениваю данную работу с положительной точки зрения», — пояснил полпред, отвечая на вопрос журналиста о совместной работе полпредства с куратором регионов. Последний раз полпред Якушев был в Курганской области 8 сентября, находясь в отпуске. Полпред прибыл в город Далматово Курганской области, после посетил город Шадринск. До этого Якушев приезжал в Курганскую область 21 августа. Тогда его визит приурочен к Дню города в Кургане. В местном парке он забросил мяч в уличное баскетбольное кольцо с трехочковой линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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