Губернатор Махонин провел переговоры с замом Мишустина

Махонин рассказал, что от края направлена заявка на сумму 38,8 млрд рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с зампреда Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На встрече стороны обсудили развитие инфраструктуры Пермского края и расселение аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Марат Хуснуллин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным», — сообщается на сайте. Махонин отметил, что в крае за 10 месяцев в строй введено более 1 млн кв. метров жилья, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Губернатор Пермского края рассказал о проекте «Компактный город» и поблагодарил зампреда Правительства за одобрение заявки края на 7,9 млрд рублей на развитие инфраструктуры региона. Также Махонин рассказал, что от Пермского края направлена заявка на сумму 38,8 млрд рублей в министерство строительства и ЖКХ. Предполагается, что средства пойдут на развитие инфраструктуры особой экономической зоны, строительство универсального дворца спорта на 10,5 тыс. человек и другие проекты.