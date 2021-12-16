Депутат Кузнецова анонсировала новые льготы семьям с детьми

16 декабря 2021 в 20:28 Размер текста - 17 +

С рождением каждого ребенка семья должна укреплять свое благосостояние, отметила Анна Кузнецова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи начала разработку новых мер поддержки семьям с детьми, предоставления новых льгот и расширение применения материнского капитала. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. «Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние», — сказал Кузнецова. Ее слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Как отметила Кузнецова, ЕР планирует создать специализированный центр «одного окна», в котором семьи смогут решать многие вопросы. «Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», — подчеркнула Кузнецова. Уже в следующем году будут запущены пилотные проекты таких центров в регионах России, сообщила замминистра труда Ольга Баталина. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула. Комиссия ЕР также предложила изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери. Как отметила координатор партпроекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова, «Единая Россия» уже ввела в регионе социальную помощь, в виде выплаты студентам из малоимущих семей. Также, по решению губернатора Курганской области, все семьи с детьми-инвалидами от рождения до 17 лет включительно дополнительно до конца года получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Новые меры поддержки семьям с детьми также начнут действовать в Челябинской области. Так, в регионе появится пособие на второго ребенка, сообщил губернатор Алексей Текслер. «С регулярной периодичностью пересматриваются в пользу увеличения выплаты для беременных женщин, появляются новые выплаты для школьников, как помощь в подготовке к школе, и поддержка детей, растущих в неполных семьях», — отметила координатор «Крепкой семьи» Марина Поддубная. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи начала разработку новых мер поддержки семьям с детьми, предоставления новых льгот и расширение применения материнского капитала. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова. «Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние», — сказал Кузнецова. Ее слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Как отметила Кузнецова, ЕР планирует создать специализированный центр «одного окна», в котором семьи смогут решать многие вопросы. «Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», — подчеркнула Кузнецова. Уже в следующем году будут запущены пилотные проекты таких центров в регионах России, сообщила замминистра труда Ольга Баталина. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула. Комиссия ЕР также предложила изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери. Как отметила координатор партпроекта «Крепкая семья» в Курганской области Лариса Соколова, «Единая Россия» уже ввела в регионе социальную помощь, в виде выплаты студентам из малоимущих семей. Также, по решению губернатора Курганской области, все семьи с детьми-инвалидами от рождения до 17 лет включительно дополнительно до конца года получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Новые меры поддержки семьям с детьми также начнут действовать в Челябинской области. Так, в регионе появится пособие на второго ребенка, сообщил губернатор Алексей Текслер. «С регулярной периодичностью пересматриваются в пользу увеличения выплаты для беременных женщин, появляются новые выплаты для школьников, как помощь в подготовке к школе, и поддержка детей, растущих в неполных семьях», — отметила координатор «Крепкой семьи» Марина Поддубная.