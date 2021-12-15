Пермяка без QR-кода отправили в СИЗО после конфликта в магазине

Максима Бондарева обвинили в грабеже и арестовали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жителя Перми Максима Бондарева суд арестовал на два месяца в качестве меры пресечения по уголовному делу о грабеже. 26 октября ветерану МВД в местном супермаркете отказались продать товар, так как он не предъявил QR-код о вакцинации от коронавируса. Бондарев, забрав покупку, покинул магазин. Управляющая пыталась остановить его, но безуспешно.

Как стало известно сегодня на рассмотрении апелляции на арест, следователи возбудили против Бондарева уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения (ст. 161 ч.2 п. «г» УК РФ). Сам он считает дело политически мотивированным.

«Преследование мотивировано моей политической позицией по поводу эпидемиологической ситуации», — заявил Бондарев сегодня в Пермском краевом суде. Он утверждает, что это в его отношении было совершено преступление, так как никто не может обязать человека вакцинироваться. Защита Бондарева настаивала на отмене ареста и замене его на другую меру пресечения. Закончить рассмотрение апелляции судья не успел и объявил перерыв до 17 декабря.

В Пермском крае без подтверждения вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни запрещено посещать массовые мероприятия и совершать покупки в непродовольственных магазинах. Многих пермяков, у кого нет сертификата, отстраняют от работы.