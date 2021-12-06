Губернатора Махонина предупредили о социальной напряженности

07 декабря 2021 в 14:14 Размер текста - 17 +

Коронавирус поставил перед Дмитрием Махониным еще одну проблему Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Пермский крайсовпроф просит губернатора региона Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию с отстранением работников ряда предприятий, которые не вакцинировались от коронавируса. Как минимум, сотрудникам, не допущенным до работы, необходимо сохранить зарплаты, пишет в обращении к главе края председатель совета профсоюзов Михаил Иванов. «Полагаем, что к установленному сроку многие работники не успели вовремя вакцинироваться по независящим от них причинам», — отмечается в документе. Иванов также подчеркивает, что отстранение людей от работы без сохранения заработка может спровоцировать социально-трудовые конфликты. По его мнению, необходимо рассмотреть проблему на заседании оперативного штаба. Глава профосюза допускает, что при вакцинации более 80% сотрудников работодатель может не отстранять остальных, а продлить им сроки вакцинации. Источник URA.RU в администрации губернатора пояснил, что обращение будет обязательно рассмотрено. Ответ будет дан после изучения всех нормативных актов, на основании которых людей отстраняют от работы. В Пермском крае действует постановление главного санитарного врача региона, согласно которому привиться от коронавируса до 1 декабря обязаны работники практический всех предприятий. Непривитых пермяков Роспотребнадзор потребовал отстранять от работы. 2 декабря конфликт разгорелся на заводе «Машиностроитель», руководство которого не пустило на работу около сотни сотрудников. Люди намерены подать на работодателя в суд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермский крайсовпроф просит губернатора региона Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию с отстранением работников ряда предприятий, которые не вакцинировались от коронавируса. Как минимум, сотрудникам, не допущенным до работы, необходимо сохранить зарплаты, пишет в обращении к главе края председатель совета профсоюзов Михаил Иванов. «Полагаем, что к установленному сроку многие работники не успели вовремя вакцинироваться по независящим от них причинам», — отмечается в документе. Иванов также подчеркивает, что отстранение людей от работы без сохранения заработка может спровоцировать социально-трудовые конфликты. По его мнению, необходимо рассмотреть проблему на заседании оперативного штаба. Глава профосюза допускает, что при вакцинации более 80% сотрудников работодатель может не отстранять остальных, а продлить им сроки вакцинации. Источник URA.RU в администрации губернатора пояснил, что обращение будет обязательно рассмотрено. Ответ будет дан после изучения всех нормативных актов, на основании которых людей отстраняют от работы. В Пермском крае действует постановление главного санитарного врача региона, согласно которому привиться от коронавируса до 1 декабря обязаны работники практический всех предприятий. Непривитых пермяков Роспотребнадзор потребовал отстранять от работы. 2 декабря конфликт разгорелся на заводе «Машиностроитель», руководство которого не пустило на работу около сотни сотрудников. Люди намерены подать на работодателя в суд.