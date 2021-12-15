Спортсменка попросила губернатора помочь ей в непростой ситуации Фото: instagram.com/aigul_kutsenko

Победительница и призерка первенств и чемпионатов России по дзюдо и самбо, тюменка Айгуль Куценко, записала видеообращение к губернатору Александру Моору с просьбой о помощи. Видео девушка разместила на своей странице в Instagram. По словам спортсменки, вскоре она потеряет работу, а затем — и жилье.

«Десять лет я приносила Тюменской области медали. А теперь, когда приостановила спортивную карьеру и готовлюсь стать мамой, не смогла устроиться тренером в моей родной Тюмени. Из-за этого буду вынуждена продать квартиру, чтобы вернуть субсидию на улучшение жилищных условий. Обращаюсь к губернатору Тюменской области Александру Моору. Прошу вас разобраться в моей ситуации», — рассказала Айгуль Куценко на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она 12 лет работает инструктором в центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо». Несколько лет назад захотела стать тренером, но ей отказали. В августе 2021 года спортсменка вновь попытала удачу у руководства, так как знала, что ставка тренера освободилась. Однако место разделили между уже действующих сотрудников.

«В конце сентября 2021 года я пришла в отдел кадров. Сотрудница сказала, что через неделю меня увольняют. Но я узнала, что беременна, и мне продлили договор до конца беременности. Однако появилась другая проблема», — рассказала Айгуль Куценко.

В 2020 году девушка получила субсидию на улучшение жилищных условий — 400 000 рублей. Чтобы ее не возвращать, нужно отработать в бюджетной организации еще пять лет. Но Куценко боится, что договор с ней вскоре расторгнут, а новое место она не найдет. URA.RU направило запрос в центр «Тюмень-Дзюдо».