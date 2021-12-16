El País: «Северный поток-2» ухудшит отношения России и Европы 16 декабря 2021 в 22:49 Размер текста - 17 + В Европе опасаются, что Россия будет налаживать отношения с Германией в ущерб ЕС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País. «Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País. Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País. «Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País. Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям