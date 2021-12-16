Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País.
«Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País.
Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта.
Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País. «Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País. Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта.