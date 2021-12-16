El País: «Северный поток-2» ухудшит отношения России и Европы

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
В Европе опасаются, что Россия будет налаживать отношения с Германией в ущерб ЕС Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País.

«Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País.

Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта.

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Из-за газопровода «Северный поток — 2» Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе. Об этом пишет испанское издание El País. «Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. „Лакмусовой бумагой“ станет газопровод „Северный поток — 2“, будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — пишет El País. Ранее издание Reuters сообщило, что «Северный поток-2» не согласуют минимум в ближайшие полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что оператор газопровода компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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