Госсекретарь США Блинкен рассказал о способе влияния на Россию

13 декабря 2021 в 00:20 Размер текста - 17 +

«Северный поток — 2» не запустится, если РФ начнет войну против Украины, считает Энтони Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Российский газопровод «Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию, потому что его запуск в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. «В действительности, [„Северный поток — 2“] это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ», — передает слова Энтони Блинкена РИА «Новости». Он добавил, что российскому президенту стоит помнить об этом обстоятельстве при планировании своих действий. Также госсекретарь США назвал причину, по которой «Северный поток — 2» может никогда не запуститься. «Крайне маловероятно и трудно представить, что [запуск „Северного потока — 2“] произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», — заключил Блинкен. Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» может произойти только через восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Штольца устроить «холодный душ» России, которая якобы готовится к войне. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2», передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский газопровод «Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию, потому что его запуск в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. «В действительности, [„Северный поток — 2“] это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ», — передает слова Энтони Блинкена РИА «Новости». Он добавил, что российскому президенту стоит помнить об этом обстоятельстве при планировании своих действий. Также госсекретарь США назвал причину, по которой «Северный поток — 2» может никогда не запуститься. «Крайне маловероятно и трудно представить, что [запуск „Северного потока — 2“] произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», — заключил Блинкен. Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» может произойти только через восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Штольца устроить «холодный душ» России, которая якобы готовится к войне. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2», передает RT.