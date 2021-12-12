12 декабря 2021

Госсекретарь США Блинкен рассказал о способе влияния на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
«Северный поток — 2» не запустится, если РФ начнет войну против Украины, считает Энтони Блинкен Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию, потому что его запуск в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«В действительности, [„Северный поток — 2“] это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ», — передает слова Энтони Блинкена РИА «Новости». Он добавил, что российскому президенту стоит помнить об этом обстоятельстве при планировании своих действий.

Также госсекретарь США назвал причину, по которой «Северный поток — 2» может никогда не запуститься. «Крайне маловероятно и трудно представить, что [запуск „Северного потока — 2“] произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», — заключил Блинкен.

Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» может произойти только через восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Штольца устроить «холодный душ» России, которая якобы готовится к войне. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2», передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский газопровод «Северный поток — 2» — это рычаг воздействия на Россию, потому что его запуск в интересах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC. «В действительности, [„Северный поток — 2“] это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ», — передает слова Энтони Блинкена РИА «Новости». Он добавил, что российскому президенту стоит помнить об этом обстоятельстве при планировании своих действий. Также госсекретарь США назвал причину, по которой «Северный поток — 2» может никогда не запуститься. «Крайне маловероятно и трудно представить, что [запуск „Северного потока — 2“] произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать действия», — заключил Блинкен. Ранее сообщалось, что запуск «Северного потока — 2» может произойти только через восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Штольца устроить «холодный душ» России, которая якобы готовится к войне. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок попала в тупик из-за позиции по «Северному потоку — 2», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...