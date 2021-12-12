Глава МИД ФРГ: оформление «Северного потока — 2» невозможно

13 декабря 2021 в 04:00 Размер текста - 17 +

«Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за несоответствия энергетическому законодательству Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. Новая правящая коалиция в ФРГ приняла решение, что такие проекты, как «Северный поток — 2» должны соответствовать энергетическим законам Европы, приводит слова Анналены Бербок РИА «Новости». «И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — объяснила министр иностранных дел Германии. По словам Бербок, «Северный поток — 2» по-прежнему не соответствует требованиям европейского законодательства, а «вопросы безопасности остаются открытыми». Что имеется в виду под несоответствием праву ЕС, глава МИД ФРГ не уточнила. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это способ влиять на Россию. Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая против «Северного потока — 2», будет вынуждена признать, что Германия не откажется от газопровода. Как пишет Bloomberg, сертификация «Северного потока — 2» может задержаться более чем на полгода из-за бюрократии Евросоюза. В польском МИД заявили, что Варшава будет добиваться закрытия «Северного потока — 2», передает RT.