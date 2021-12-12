12 декабря 2021

Глава МИД ФРГ: оформление «Северного потока — 2» невозможно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
По словам Анналены Бербок, «Северный поток — 2» не соответствует требованиям европейских законов Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за несоответствия энергетическому законодательству Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

Новая правящая коалиция в ФРГ приняла решение, что такие проекты, как «Северный поток — 2» должны соответствовать энергетическим законам Европы, приводит слова Анналены Бербок РИА «Новости». «И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — объяснила министр иностранных дел Германии.

По словам Бербок, «Северный поток — 2» по-прежнему не соответствует требованиям европейского законодательства, а «вопросы безопасности остаются открытыми». Что имеется в виду под несоответствием праву ЕС, глава МИД ФРГ не уточнила.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это способ влиять на Россию. Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая против «Северного потока — 2», будет вынуждена признать, что Германия не откажется от газопровода. Как пишет Bloomberg, сертификация «Северного потока — 2» может задержаться более чем на полгода из-за бюрократии Евросоюза. В польском МИД заявили, что Варшава будет добиваться закрытия «Северного потока — 2», передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

«Северный поток — 2» нельзя одобрить из-за несоответствия энергетическому законодательству Европы. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF. Новая правящая коалиция в ФРГ приняла решение, что такие проекты, как «Северный поток — 2» должны соответствовать энергетическим законам Европы, приводит слова Анналены Бербок РИА «Новости». «И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — объяснила министр иностранных дел Германии. По словам Бербок, «Северный поток — 2» по-прежнему не соответствует требованиям европейского законодательства, а «вопросы безопасности остаются открытыми». Что имеется в виду под несоответствием праву ЕС, глава МИД ФРГ не уточнила. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это способ влиять на Россию. Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая против «Северного потока — 2», будет вынуждена признать, что Германия не откажется от газопровода. Как пишет Bloomberg, сертификация «Северного потока — 2» может задержаться более чем на полгода из-за бюрократии Евросоюза. В польском МИД заявили, что Варшава будет добиваться закрытия «Северного потока — 2», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...