Кремль ответил на отказ ФРГ признавать «Северный поток — 2»

13 декабря 2021 в 16:10 Размер текста - 17 +

Оператор газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2G выполняет все требования немецкого регулятора по сертификации проекта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Компания [Nord Stream 2G] выполняет все требования регулятора. Надо набраться терпения. Работа продолжается», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее Bloomberg сообщил, что процедура сертификации «Северного потока — 2» может затянуться на восемь месяцев из-за бюрократии Евросоюза. После глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, газопровод нельзя одобрять из-за несоответствия энергетическому законодательству страны, передает RT. При этом она признала, что Берлин не откажется от «Северного потока — 2». До этого Nord Stream 2 AG проиграла суд по делу об освобождении «Северного потока — 2» от требований Газовой директивы Евросоюза. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.