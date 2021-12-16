Стела должна появиться у Кольцово к 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победителем конкурса на разработку эскиза большой композиции на территории у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге стало Архитектурное бюро Асадова. Итоги подвели в мэрии.

«Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом, стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга», — цитирует пресс-служба горадминистрации вице-мэра по строительству Рустама Галямова.

Конкурс проходил с 1 октября. На первом этапе эксперты выбрали участников конкурса на основании их портфолио. Во второй этап вышли пять претендентов. По словам начальника Главархитектуры Алексея Храмова в жюри «были очень жаркие дебаты, разные точки зрения». И власти объявили народное голосование. Бюро Асадова поддержали и там — 52% от 4,5 тысячи участвовавших в опросе горожан.

Бюро Асадова получит миллион рублей. Остальные четыре участника — по 250 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга