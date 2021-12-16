16 декабря 2021

Власти объявили, какая стела появится перед аэропортом Кольцово. «Были очень жаркие дебаты»

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт кольцово, город екатеринбург, авиакомпания ural airlines
Стела должна появиться у Кольцово к 2023 году Фото:

Победителем конкурса на разработку эскиза большой композиции на территории у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге стало Архитектурное бюро Асадова. Итоги подвели в мэрии.

«Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом, стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга», — цитирует пресс-служба горадминистрации вице-мэра по строительству Рустама Галямова.

Конкурс проходил с 1 октября. На первом этапе эксперты выбрали участников конкурса на основании их портфолио. Во второй этап вышли пять претендентов. По словам начальника Главархитектуры Алексея Храмова в жюри «были очень жаркие дебаты, разные точки зрения». И власти объявили народное голосование. Бюро Асадова поддержали и там — 52% от 4,5 тысячи участвовавших в опросе горожан.

Бюро Асадова получит миллион рублей. Остальные четыре участника — по 250 тысяч рублей.

Фото:

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Победителем конкурса на разработку эскиза большой композиции на территории у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге стало Архитектурное бюро Асадова. Итоги подвели в мэрии. «Силуэт композиции напоминает Демидовский узел, знаменитый благодаря изделиям из пластичной стали, выплавлявшихся на заводах. В одном уникальном объекте соединены три символа, в том числе интегрированы световые элементы в виде 300 звезд. Таким образом, стела способна стать не только узнаваемым элементом навигации, но и новой достопримечательностью Екатеринбурга», — цитирует пресс-служба горадминистрации вице-мэра по строительству Рустама Галямова. Конкурс проходил с 1 октября. На первом этапе эксперты выбрали участников конкурса на основании их портфолио. Во второй этап вышли пять претендентов. По словам начальника Главархитектуры Алексея Храмова в жюри «были очень жаркие дебаты, разные точки зрения». И власти объявили народное голосование. Бюро Асадова поддержали и там — 52% от 4,5 тысячи участвовавших в опросе горожан. Бюро Асадова получит миллион рублей. Остальные четыре участника — по 250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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