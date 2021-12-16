В ЯНАО появятся вытрезвители

Ранее власти хотели сделать вытрезвители на базе медучреждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 2022 года в ЯНАО заработают вытрезвители. Об этом после заключительного заседания заксобрания ЯНАО сообщил главврач «Ноябрьской службы скорой медицинской помощи» Виктор Гордиенко.

«На этом заседании мы продвинулись по очень важному вопросу, волнующему меня особо остро, как главврача станции скорой помощи — на Ямале заработают вытрезвители! Принципиальное решение принято, теперь будут проработаны детали путей реализации закона. Нюансы есть, но дело с мертвой точки сдвинулось», — написал на своей странице в Instagram Виктор Гордиенко.

В документах на сайте заксобрание сказано, что изменения внесены в закон «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» и вступят в силу 1 января 2022 года. На территории региона власти планируют создать специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Данные организации будут носить некоммерческий характер, а муниципалитеты будут наделены отдельными полномочиям созданию таких вытрезвителей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО также приняли решение о создании вытрезвителей в регионе. Со следующего года данные организации появятся в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.