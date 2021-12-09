09 декабря 2021
08 декабря 2021

В ХМАО после нового года появятся вытрезвители

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
В ХМАО в 2022 году откроют три вытрезвителя Фото:

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске откроют вытрезвители. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«В ХМАО в 2022 году появятся три структурных подразделения для оказания помощи жителям, находящимся в состоянии опьянения. Такой законопроект приняли на заседании правительства, планируется, что в этих учреждениях будет по 10 мест, отдельно для мужчин и отдельно для женщин», — сказала Пономарева.

Глава окружного департамента уточнила, что вытрезвители будут находиться на базе центров соцобслуживания. Ранее пьяные жители доставлялись сотрудниками полиции в медицинские учреждения. На данный момент в регионе работают только частные вытрезвители.

Ранее URA.RU писало, что в вытрезвители России будут доставлять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если они могут причинить вред жизни или здоровью других граждан. А также люди без определенного места жительства.

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В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске откроют вытрезвители. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «В ХМАО в 2022 году появятся три структурных подразделения для оказания помощи жителям, находящимся в состоянии опьянения. Такой законопроект приняли на заседании правительства, планируется, что в этих учреждениях будет по 10 мест, отдельно для мужчин и отдельно для женщин», — сказала Пономарева. Глава окружного департамента уточнила, что вытрезвители будут находиться на базе центров соцобслуживания. Ранее пьяные жители доставлялись сотрудниками полиции в медицинские учреждения. На данный момент в регионе работают только частные вытрезвители. Ранее URA.RU писало, что в вытрезвители России будут доставлять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если они могут причинить вред жизни или здоровью других граждан. А также люди без определенного места жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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