В ХМАО после нового года появятся вытрезвители

10 декабря 2021 в 15:52 Размер текста - 17 +

В ХМАО в 2022 году откроют три вытрезвителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске откроют вытрезвители. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «В ХМАО в 2022 году появятся три структурных подразделения для оказания помощи жителям, находящимся в состоянии опьянения. Такой законопроект приняли на заседании правительства, планируется, что в этих учреждениях будет по 10 мест, отдельно для мужчин и отдельно для женщин», — сказала Пономарева. Глава окружного департамента уточнила, что вытрезвители будут находиться на базе центров соцобслуживания. Ранее пьяные жители доставлялись сотрудниками полиции в медицинские учреждения. На данный момент в регионе работают только частные вытрезвители. Ранее URA.RU писало, что в вытрезвители России будут доставлять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если они могут причинить вред жизни или здоровью других граждан. А также люди без определенного места жительства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске откроют вытрезвители. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «В ХМАО в 2022 году появятся три структурных подразделения для оказания помощи жителям, находящимся в состоянии опьянения. Такой законопроект приняли на заседании правительства, планируется, что в этих учреждениях будет по 10 мест, отдельно для мужчин и отдельно для женщин», — сказала Пономарева. Глава окружного департамента уточнила, что вытрезвители будут находиться на базе центров соцобслуживания. Ранее пьяные жители доставлялись сотрудниками полиции в медицинские учреждения. На данный момент в регионе работают только частные вытрезвители. Ранее URA.RU писало, что в вытрезвители России будут доставлять людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если они могут причинить вред жизни или здоровью других граждан. А также люди без определенного места жительства.