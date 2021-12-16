Прокуратура требует вице-спикера выбрать одну из должностей, либо она может быть лишена полномочий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Пыть-Яха требует увольнения вице-спикера городской думы Марины Шиндякиной, которая фактически работает в двух местах после решения суда и внесения изменений в городской устав о переводе должности зама председателя на оплачиваемую основу. Об этом URA.RU рассказал источник из политтусовки города.

«Прокуратура Пыть-Яха выявила нарушения закона „О местном самоуправлении“ в совмещении должностей заместителем председателя думы Мариной Шиндякиной, которая одновременно занимает должность вице-спикера и директора прогимназии „Созвездие“. Теперь Шиндякина должна уволиться с одного из постов, либо ее могут в принудительном порядке лишить полномочий», — говорит инсайдер.

Ранее депутаты приняли решение перевести должность вице-спикера думы на неоплачиваемую основу, но через суд решение оспорил зам председателя думы прошлого созыва Алексей Бятиков. Апелляционная инстанция встала на его сторону, юстиция внесла изменения в городской устав. По сообщению источника, новоизбранный вице-спикер Шиндякина так и не трудоустроилась в думу, вопреки требованиям устава, и зарплату не получала.

В прокуратуре подтвердили факт нарушения, в адрес вице-спикера направлены документы с требованиями надзорного органа. «В ходе проверки прокуратурой обнаружены нарушения закона Шиндякиной. В ее адрес направлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — рассказали в ведомстве.

Комментарий по ситуации URA.RU от Шиндякиной получить не удалось. Она не ответила на звонок журналиста.

Ранее вице-спикер думы Пыть-Яха заявляла URA.RU, что не собирается бросать должность в прогимназии «Созвездие». По словам Шиндякиной, у нее множество планов и задач по развитию гимназии и она бы хотела продолжить работу с детьми.