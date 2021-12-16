Тюменских единороссов оценили федеральные политологи

По итогам выборов 2021 года в региональный парламент, ЕР получила 38 из 48 мандатов. Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Тюменское региональное отделение «Единой России» получило премию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет — 2021». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе реготделения. Политологи отметили кампанию ЕР на выборах в Тюменскую облдуму 2021 года.

«Как отметил президент РАСО, политолог Евгений Минченко, в шорт-лист премии в этой номинации попали также Самарская, Московская и Нижегородская области и Мордовия. Но лучшей была признана именно кампания тюменских единороссов», — рассказали в партии.

Ранее агентство писало, что по итогам выборов в региональный парламент, ЕР получила 38 из 48 мандатов. По четыре места в парламенте заняли представители КПРФ и ЛДПР. Два депутата представляют эсеров.

Премия «Гамбургский счет» проводится с 2016 года. Согласно описанию на сайте РАСО, премия присуждается российским и зарубежным политикам, партиям, политическим группам и кандидатам, которые демонстрируют креативность, результативность и технологичность при соблюдении демократических процедур в ходе конкурентных политических кампаний.