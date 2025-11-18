Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В Тюменской области стали чаще болеть гриппом

Количество привытых от гриппа тюменцев превышает 950 тысяч человек
18 ноября 2025 в 17:18
Значения заболеваемости находятся на уровне сезонных

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация остается в рамках сезонных показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей. Но значения находятся на сезонном уровне», — пояснили в ведомстве.

При этом в регионе прививочная кампания против гриппа близится к завершению. На данный момент привиты более 950 тысяч человек. 

Ранее в Тюменской области пять недель подряд фиксировалось снижение заболеваемости ОРВИ. Среднее количество, заболевших за неделю, снижалось до 0,9%

