В Тюменской области стали чаще болеть гриппом

Значения заболеваемости находятся на уровне сезонных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация остается в рамках сезонных показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«В Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей. Но значения находятся на сезонном уровне», — пояснили в ведомстве.

При этом в регионе прививочная кампания против гриппа близится к завершению. На данный момент привиты более 950 тысяч человек.

