В Тюменской области стали чаще болеть гриппом
Значения заболеваемости находятся на уровне сезонных
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация остается в рамках сезонных показателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«В Тюменской области отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ в сравнении с прошедшей неделей. Но значения находятся на сезонном уровне», — пояснили в ведомстве.
При этом в регионе прививочная кампания против гриппа близится к завершению. На данный момент привиты более 950 тысяч человек.
Ранее в Тюменской области пять недель подряд фиксировалось снижение заболеваемости ОРВИ. Среднее количество, заболевших за неделю, снижалось до 0,9%
