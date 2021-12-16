«Лента» начала поглощать торговую сеть пермского экс-губернатора

«Лента» выкупила «Семью» летом 2021 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми открылся первый супермаркет «Мини Лента». Об этом в Facebook сообщила директор по интеграции и развитию форматов сети «Лента» Ксения Новикова, которая раньше занимала должность директора по инвестициям и развитию ООО «Семья Ритейл». По ее словам, магазин начал работу 16 декабря.

«Прошедший год показал, что, когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая, — написала, подводя итоги года, Ксения Новикова 16 декабря. — Ведь ты не знаешь, какими путями проведет тебя жизнь к „той самой“ заветной цели. Кто будет с тобой на этом пути? С кем или чем необходимо расстаться, чтобы было легче взлететь? Покажет еще один мой год. Так совпало, что именно сегодня открылся первый магазин „Лента мини“ в Перми. Возможно, это и есть та самая дверь». Магазин расположен в Индустриальном районе в ЖК «Пушкин» (ул. Подводников, 29), отмечено в 2ГИС.

Федеральный ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Семья» летом 2021 года. Сумма сделки составила порядка 2,45 млрд руб. Тогда «Лента» сообщала, что гипермаркеты «Семьи» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты — «Супер Ленты», а магазины у дома — «Мини Ленты».

«Семья» имела 75 магазинов в регионе общей площадью 46,6 тыс. кв. м. Это четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. Сеть контролировалась ГК «ЭКС», которая принадлежит бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.