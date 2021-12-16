16 декабря 2021
15 декабря 2021

Глава пермского минздрава проверила районную больницу. «Есть проблемы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень нашла проблемы в Оханской ЦРБ Фото:

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень посетила с инспекцией центральную больницу Оханского района. По ее словам, в учреждении есть проблемы, которые необходимо решать.

«Анастасия Крутень вместе с главным врачом Оханской ЦРБ Константином Масалкиным побывала в отделениях больницы, в том числе в стационаре, который построен в прошлом году. „В работе учреждения есть определенные проблемы, — отметила министр. — И мы их видим. Совместно с администрацией будем решать“», — говорится в сообщении на сайте минздрава.

Крутень также обратила внимание на сложности в предоставлении первичной медицинской помощи в Оханском районе. «Одна из главных проблем в здравоохранении России, Прикамья и Оханска в частности — нехватка кадров, конкретно — узких специалистов. Пока она в основном решается силами выездных поликлиник краевых взрослой и детской больниц», — написала министр в Instagram.

Крутень выразила надежду, что кадровый дефицит помогут преодолеть и новые выплаты врачам, приезжающим на работу в районные больницы. По ее словам, они будут получать три млн рублей.

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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень посетила с инспекцией центральную больницу Оханского района. По ее словам, в учреждении есть проблемы, которые необходимо решать. «Анастасия Крутень вместе с главным врачом Оханской ЦРБ Константином Масалкиным побывала в отделениях больницы, в том числе в стационаре, который построен в прошлом году. „В работе учреждения есть определенные проблемы, — отметила министр. — И мы их видим. Совместно с администрацией будем решать“», — говорится в сообщении на сайте минздрава. Крутень также обратила внимание на сложности в предоставлении первичной медицинской помощи в Оханском районе. «Одна из главных проблем в здравоохранении России, Прикамья и Оханска в частности — нехватка кадров, конкретно — узких специалистов. Пока она в основном решается силами выездных поликлиник краевых взрослой и детской больниц», — написала министр в Instagram. Крутень выразила надежду, что кадровый дефицит помогут преодолеть и новые выплаты врачам, приезжающим на работу в районные больницы. По ее словам, они будут получать три млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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