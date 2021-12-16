Курганский митрополит назвал монашество «божьим спецназом»

Своим мнением митрополит Даниил поделился во время онлайн-конференции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, по его словам, объясняет светским людям, что монашество — это «Божий спецназ». Данная информация размещена на сайте Курганской епархии.

«Я всегда светским людям объясняю, что монашество — это божия гвардия, божий спецназ. С нас господь больше спросит, потому что нам больше дано», — рассказал митрополит во время выступления на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии.

Он добавил, что сейчас монашество перестало быть таким, каким было раньше. Однако священник считает, что нельзя опускать руки. Митрополит вспомнил, что он поздно ложился спать и рано вставал, когда жил Троице-Сергиевой лавре. По его словам, силы для такого тяжелого образа жизни он брал в единстве монашества.

Митрополит Даниил в 1979—1981 гг. служил в рядах советской армии. В декабре он принял участие в открытии памятника полководцу Александру Невскому.