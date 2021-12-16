16 декабря 2021

Курганский митрополит назвал монашество «божьим спецназом»

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Открытие памятника Александру Невскому в горсаду. Курган, митрополит даниил
Своим мнением митрополит Даниил поделился во время онлайн-конференции Фото:

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, по его словам, объясняет светским людям, что монашество — это «Божий спецназ». Данная информация размещена на сайте Курганской епархии.

«Я всегда светским людям объясняю, что монашество — это божия гвардия, божий спецназ. С нас господь больше спросит, потому что нам больше дано», — рассказал митрополит во время выступления на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии.

Он добавил, что сейчас монашество перестало быть таким, каким было раньше. Однако священник считает, что нельзя опускать руки. Митрополит вспомнил, что он поздно ложился спать и рано вставал, когда жил Троице-Сергиевой лавре. По его словам, силы для такого тяжелого образа жизни он брал в единстве монашества.

Митрополит Даниил в 1979—1981 гг. служил в рядах советской армии. В декабре он принял участие в открытии памятника полководцу Александру Невскому.

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Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, по его словам, объясняет светским людям, что монашество — это «Божий спецназ». Данная информация размещена на сайте Курганской епархии. «Я всегда светским людям объясняю, что монашество — это божия гвардия, божий спецназ. С нас господь больше спросит, потому что нам больше дано», — рассказал митрополит во время выступления на онлайн-конференции Екатеринбургской епархии. Он добавил, что сейчас монашество перестало быть таким, каким было раньше. Однако священник считает, что нельзя опускать руки. Митрополит вспомнил, что он поздно ложился спать и рано вставал, когда жил Троице-Сергиевой лавре. По его словам, силы для такого тяжелого образа жизни он брал в единстве монашества. Митрополит Даниил в 1979—1981 гг. служил в рядах советской армии. В декабре он принял участие в открытии памятника полководцу Александру Невскому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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