В Ростовской области задержали украинского террориста

По результатам проверок будет возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ростовской области ФСБ РФ и МВД РФ пресекли теракт «М.К.У.» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в отношении журналиста. Источник в ФСБ сообщил о готовящейся насильственной акции по указанию главаря неонацистской группировки из Украины.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ задержан гражданин 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки „М.К.У.“* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ», — цитирует ФСБ РФ РИА «Новости». Журналист, по данным собеседника, специализировался на украинской тематике.

В жилье задержанного также обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств, средства связи и записи инструкций по сборке и применению СВУ, а также пропагандистские материалы. По результатам проверок будет возбуждено уголовное дело.