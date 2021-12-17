В Ростовской области задержали украинского террориста

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, бронежилет, балаклава, спецподразделение, место проишествия, полиция, лубянская площадь, росгвардия, полицейское оцепление
По результатам проверок будет возбуждено уголовное дело Фото:

В Ростовской области ФСБ РФ и МВД РФ пресекли теракт «М.К.У.» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в отношении журналиста. Источник в ФСБ сообщил о готовящейся насильственной акции по указанию главаря неонацистской группировки из Украины.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ задержан гражданин 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки „М.К.У.“* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ», — цитирует ФСБ РФ РИА «Новости». Журналист, по данным собеседника, специализировался на украинской тематике.

В жилье задержанного также обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств, средства связи и записи инструкций по сборке и применению СВУ, а также пропагандистские материалы. По результатам проверок будет возбуждено уголовное дело.

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В Ростовской области ФСБ РФ и МВД РФ пресекли теракт «М.К.У.» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в отношении журналиста. Источник в ФСБ сообщил о готовящейся насильственной акции по указанию главаря неонацистской группировки из Украины. «ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ задержан гражданин 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки „М.К.У.“* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ», — цитирует ФСБ РФ РИА «Новости». Журналист, по данным собеседника, специализировался на украинской тематике. В жилье задержанного также обнаружили компоненты самодельных взрывных устройств, средства связи и записи инструкций по сборке и применению СВУ, а также пропагандистские материалы. По результатам проверок будет возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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