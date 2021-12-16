Колокольцев заявил о задержании в Челябинске ОПГ наркодилеров

По словам главы МВД РФ вес героина составил 150 килограмм (фото из архива) Фото: Официальный сайт Президента РФ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 17 декабря заявил о задержании в Челябинске членов этнической преступной группы. У ОПГ изъяли крупную партию героина. Как сообщили в медиа-центре МВД, глава ведомства объявил об этом при проведении Государственного антинаркотического комитета.

«В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Они организовали канал сбыта героина. Крупные партии героина реализовывались в Центральном округе и УрФО», — передает слова Колокольцева пресс-служба МВД.

В операции принимали участие сотрудники ГУНК МВД России и их коллеги из Челябинской области. Запрещенные вещества продавались с помощью тайников-закладок. В Челябинске задержали двоих членов группировки из ближнего зарубежья. У них изъяли более 300 граммов героина. Они выполняли функции кладовщиков и сбывали наркотики через сеть закладчиков.

Полициейские также задержали межрегионального курьера. В обшивке его автомобиля обнаружено около 10 кг героина. В его частном доме в Раменском городском округе Московской области служебная собака нашла тайники. В них правоохранители обнаружили героин весом более 141 килограмм.

Следователем следственного управления УМВД РФ по Челябинску возбуждены уголовные дела. Задержанных обвиняют в совершении преступлений по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Их всех заключили под стражу.