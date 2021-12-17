Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь

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Россияне могут остаться без новогоднего напитка Фото:

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что выступает против разрешения продажи шампанского в новогоднюю ночь. По его словам, действующие в России правила продажи спиртного ради праздника менять не надо.

«Существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать [cпиртное ночью]. Заранее купи», — сказал он ТАСС. Сейчас в России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 8:00.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в разговоре с URA.RU предложил ограничить в России продажу алкоголя с 15 декабря и до конца новогодних праздников. «Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые, если называть вещи своими именами. Резко подскакивает смертность среди граждан по причине отравления суррогатом, контрафактом», — сказал Хамзаев.

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что выступает против разрешения продажи шампанского в новогоднюю ночь. По его словам, действующие в России правила продажи спиртного ради праздника менять не надо. «Существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать [cпиртное ночью]. Заранее купи», — сказал он ТАСС. Сейчас в России действует федеральный запрет на продажу алкоголя в магазинах с 23:00 до 8:00. Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев в разговоре с URA.RU предложил ограничить в России продажу алкоголя с 15 декабря и до конца новогодних праздников. «Ежегодная статистика показывает, что новогодние праздники у нас самые кровавые, если называть вещи своими именами. Резко подскакивает смертность среди граждан по причине отравления суррогатом, контрафактом», — сказал Хамзаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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