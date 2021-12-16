16 декабря 2021

Курганским похитителям людей смягчили приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Апелляцию рассматривали в Курганском областном суде (архивное фото) Фото:

В Курганском областном суде семерым фигурантам дела о похищении людей и принудительном лечении от наркомании в реабилитационном центре «Ирис» незначительно снизили срок наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В целом, суд апелляционной инстанции с выводами Курганского городского суда о виновности осужденных согласился. Дал иную правовую оценку, в связи с чем были незначительно снижены сроки наказания», — объяснили в пресс-службе.

Срок наказания изменили у семи осужденных. Для фигурантов дела его смягчили в рамках от одного до трех месяцев.

В 2016—2017 годах сотрудники реабилитационного центра «Ирис» Юргамышского района, по данным следствия, незаконно лишили свободы более 30 человек. Их обвиняли в том, что в некоторых случаях они захватывали людей с улицы, надевали на них кандалы и закрывали в погребе. Ранее десять фигурантов дела приговорили к лишению свободы в колониях общего и особого режима сроком от 5 до 11 лет.

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В Курганском областном суде семерым фигурантам дела о похищении людей и принудительном лечении от наркомании в реабилитационном центре «Ирис» незначительно снизили срок наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В целом, суд апелляционной инстанции с выводами Курганского городского суда о виновности осужденных согласился. Дал иную правовую оценку, в связи с чем были незначительно снижены сроки наказания», — объяснили в пресс-службе. Срок наказания изменили у семи осужденных. Для фигурантов дела его смягчили в рамках от одного до трех месяцев. В 2016—2017 годах сотрудники реабилитационного центра «Ирис» Юргамышского района, по данным следствия, незаконно лишили свободы более 30 человек. Их обвиняли в том, что в некоторых случаях они захватывали людей с улицы, надевали на них кандалы и закрывали в погребе. Ранее десять фигурантов дела приговорили к лишению свободы в колониях общего и особого режима сроком от 5 до 11 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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