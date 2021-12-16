Губернатор Шумков рассказал, сколько коммунальщикам нужно денег

17 декабря 2021 в 20:43 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков резко высказался о компаниях, которые мечтают о сверхприбыли в ЖКХ (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу. «Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45». Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу. «Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45». Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов.