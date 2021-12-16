16 декабря 2021

Губернатор Шумков рассказал, сколько коммунальщикам нужно денег

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Конференция ЕР. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков резко высказался о компаниях, которые мечтают о сверхприбыли в ЖКХ (фото из архива) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу.

«Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45».

Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу. «Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45». Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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