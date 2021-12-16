Губернатор Шумков рассказал, сколько коммунальщикам нужно денег

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу.
«Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45».
Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что для коммунальных служб счастье, это когда они зарабатывают 5-7% от собранных с населения платежей. Об этом он сообщил в интервью областному телеканалу. «Отдельные люди в области не свыклись с решением, что нельзя в ЖКХ зарабатывать столько, сколько они хотят. В 2018 году эти люди глубокомысленно изрекали, что работать меньше, чем за 40% прибыли, их не устраивает. Старики и дети должны формировать эту прибыль? В крупных компаниях ЖКХ зарабатывать 5-7% от коммунальных платежей — это счастье», — заявил Шумков в эфире телеканала «Область 45». Губернатор отметил, что он против коммунальщиков, которые обдирают людей. Шумков предупредил, что с такими «лавками» он будет разбираться с помощью правоохранительных органов.