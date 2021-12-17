В Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину. «Лицо вдребезги»

18 декабря 2021 в 04:25 Размер текста - 17 +

Мужчину увезли в больницу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили мужчину, который возвращался вечером домой по проезду Горнистов. Об этом сообщили очевидцы. Пострадавший доставлен в больницу. Молодой человек шел домой с работы, когда на него напали два подростка, 16—17 лет с виду, и начали запинывать, передает слова очевидца Е1.RU. «Лежащий под ударами молодой человек начал громко кричать. В ту сторону шла девочка, она и начала останавливать машины на дороге, чтобы позвать на помощь. У молодого человека лицо вдребезги, скорую ждали 48 минут», — отметил он. По словам очевидца, пострадавшего отправили в 23-ю больницу, чтобы провести обследование. Он отметил, что нападавшие ничего не забрали, а лишь разбросали по снегу продукты, которые были у мужчины. Ранее трое подростков напали на инспектора дорожно-постовой службы ГИБДД, майора полиции, чье имя не раскрывается. Ему брызнули в лицо из газового баллончика и сломали челюсть, рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге двое подростков жестоко избили мужчину, который возвращался вечером домой по проезду Горнистов. Об этом сообщили очевидцы. Пострадавший доставлен в больницу. Молодой человек шел домой с работы, когда на него напали два подростка, 16—17 лет с виду, и начали запинывать, передает слова очевидца Е1.RU. «Лежащий под ударами молодой человек начал громко кричать. В ту сторону шла девочка, она и начала останавливать машины на дороге, чтобы позвать на помощь. У молодого человека лицо вдребезги, скорую ждали 48 минут», — отметил он. По словам очевидца, пострадавшего отправили в 23-ю больницу, чтобы провести обследование. Он отметил, что нападавшие ничего не забрали, а лишь разбросали по снегу продукты, которые были у мужчины. Ранее трое подростков напали на инспектора дорожно-постовой службы ГИБДД, майора полиции, чье имя не раскрывается. Ему брызнули в лицо из газового баллончика и сломали челюсть, рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.