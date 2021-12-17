Депутаты просят Госдуму ввести новые выплаты для пенсионеров

18 декабря 2021 в 05:02 Размер текста - 17 +

«Детям ВОВ» хотят выплачивать по три тысячи рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госсовет Татарстана планирует направить в Госдуму законопроект о новых ежемесячных выплатах детям Великой Отечественной войны (ВОВ) в размере около трех тысяч рублей. Данный проект подготовил депутат республики от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он предложил отнести к категории «детей ВОВ» тех, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и установить ежемесячную денежную выплату им в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в России, передает « Коммерсант» . При этом в документе отмечается, что выплата должна предоставляться вне зависимости от получения других форм социальной поддержки. По подсчетом депутата, сейчас в стране около 14 млн россиян, которые родились в 1928—1945 годах. Он отметил, что ежемесячная выплата «детям войны» должна составлять около 3 тысяч рублей. За год из бюджета РФ планируется потратить более 0,5 трлн рублей. Однако у Госсовета Татарстана возникли замечания к законопроекту. Президиум принял постановление, по которому доработанный проект должен быть внесен в Госсовет в феврале 2022 года, а затем направлен в Госдуму. Также было принято решение подготовить по этому вопросу обращение в правительство России. Ранее в Госдуме предложили вернуть 30 государственных льгот «детям войны». По словам чиновников, это будет стоить государству 120 миллиард рублей, однако такая сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев отметил, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий и производств, «дети войны» и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госсовет Татарстана планирует направить в Госдуму законопроект о новых ежемесячных выплатах детям Великой Отечественной войны (ВОВ) в размере около трех тысяч рублей. Данный проект подготовил депутат республики от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он предложил отнести к категории «детей ВОВ» тех, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и установить ежемесячную денежную выплату им в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума в России, передает «Коммерсант». При этом в документе отмечается, что выплата должна предоставляться вне зависимости от получения других форм социальной поддержки. По подсчетом депутата, сейчас в стране около 14 млн россиян, которые родились в 1928—1945 годах. Он отметил, что ежемесячная выплата «детям войны» должна составлять около 3 тысяч рублей. За год из бюджета РФ планируется потратить более 0,5 трлн рублей. Однако у Госсовета Татарстана возникли замечания к законопроекту. Президиум принял постановление, по которому доработанный проект должен быть внесен в Госсовет в феврале 2022 года, а затем направлен в Госдуму. Также было принято решение подготовить по этому вопросу обращение в правительство России. Ранее в Госдуме предложили вернуть 30 государственных льгот «детям войны». По словам чиновников, это будет стоить государству 120 миллиард рублей, однако такая сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев отметил, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий и производств, «дети войны» и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию.