17 декабря 2021

На Алтае комнату общежития опечатали вместе с пенсионеркой

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Взрыв газа в 12 этажном доме в Екатеринбурге, март 2012 года. Архив, дверь, опечатано, замок, закрыто
Пожилая пенсионерка вынуждена жить в аварийном общежитии, потому что до сих пор не получила квартиру Фото:

В городе Бийске Алтайского края комнату в бывшем общежитии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опечатали вместе с проживающей там пенсионеркой. Женщине некуда переезжать из ветхого здания. Власти не смогли выдать ей жилье, сославшись на отсутствие денег и квартир.

«Дочь приходит и говорит: „Мам, а ты опечатана“», — рассказывает пенсионерка Галина Иванова в эфире «Бийского телевидения». Видео опубликовано на одноименном youtube-канале.

По словам пожилой женщины, она проработала во ФСИН более 30 лет. Ведомство выделило ей и ее семье комнату в общежитии на улице Огородной, 56В. Вместе с супругом Иванову поставили в очередь на новую недвижимость, но жилье она до сих пор не получила. По словам пенсионерки, местные власти ссылаются на то, что у них нет денег и квартир.

Здание общежития находится в аварийном состоянии. Большинство жильцов уже покинуло дом. В общежитии остаются только пенсионерка и ее дочь, которая живет в комнате напротив. Пожилой женщине приходится спать в одежде на полу возле батареи — это единственное место, где не капает с потолка. В комнате ее дочери лопнула плита на потолке, поэтому Иванова опасается подолгу находиться в том помещении.

Журналисты обратились в управление ФСИН по Алтайскому краю. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

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В городе Бийске Алтайского края комнату в бывшем общежитии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опечатали вместе с проживающей там пенсионеркой. Женщине некуда переезжать из ветхого здания. Власти не смогли выдать ей жилье, сославшись на отсутствие денег и квартир. «Дочь приходит и говорит: „Мам, а ты опечатана“», — рассказывает пенсионерка Галина Иванова в эфире «Бийского телевидения». Видео опубликовано на одноименном youtube-канале. По словам пожилой женщины, она проработала во ФСИН более 30 лет. Ведомство выделило ей и ее семье комнату в общежитии на улице Огородной, 56В. Вместе с супругом Иванову поставили в очередь на новую недвижимость, но жилье она до сих пор не получила. По словам пенсионерки, местные власти ссылаются на то, что у них нет денег и квартир. Здание общежития находится в аварийном состоянии. Большинство жильцов уже покинуло дом. В общежитии остаются только пенсионерка и ее дочь, которая живет в комнате напротив. Пожилой женщине приходится спать в одежде на полу возле батареи — это единственное место, где не капает с потолка. В комнате ее дочери лопнула плита на потолке, поэтому Иванова опасается подолгу находиться в том помещении. Журналисты обратились в управление ФСИН по Алтайскому краю. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.
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