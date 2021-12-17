17 декабря 2021
16 декабря 2021

В Екатеринбурге водитель выволок пенсионерку из автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, зима. Тюмень, бабушка, автобус, общественный транспорт, пенсионеры
Водителя автобуса разозлило, что пенсионерка долго поднимается по ступенькам (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге водитель автобуса №012 выволок из салона и бросил на асфальт пенсионерку. Его разозлило, что женщина долго поднималась по ступенькам. О произошедшем сообщили свидетели происшествия

«[Водитель] прижал женщину [дверью автобуса], после он открыл дверь и вместе с еще одним мужчиной вытащил женщину, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — цитирует одного из очевидцев telegram-канал «Екатеринбург №1».

По словам жителя города, водителя разозлило, что пенсионерка долго поднимается по ступенькам. В этот момент ей помогал прохожий. Водителю надоело ждать, поэтому он выскочил из автобуса и начал оттаскивать пенсионерку от дверей. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, что пожилая женщина держит в руке трость. Водитель волочет ее по асфальту за руки, а после оставляет на дороге.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации новости ответы не были получены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге водитель автобуса №012 выволок из салона и бросил на асфальт пенсионерку. Его разозлило, что женщина долго поднималась по ступенькам. О произошедшем сообщили свидетели происшествия «[Водитель] прижал женщину [дверью автобуса], после он открыл дверь и вместе с еще одним мужчиной вытащил женщину, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — цитирует одного из очевидцев telegram-канал «Екатеринбург №1». По словам жителя города, водителя разозлило, что пенсионерка долго поднимается по ступенькам. В этот момент ей помогал прохожий. Водителю надоело ждать, поэтому он выскочил из автобуса и начал оттаскивать пенсионерку от дверей. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, что пожилая женщина держит в руке трость. Водитель волочет ее по асфальту за руки, а после оставляет на дороге. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации новости ответы не были получены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...