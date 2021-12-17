В Екатеринбурге водитель выволок пенсионерку из автобуса

Водителя автобуса разозлило, что пенсионерка долго поднимается по ступенькам (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге водитель автобуса №012 выволок из салона и бросил на асфальт пенсионерку. Его разозлило, что женщина долго поднималась по ступенькам. О произошедшем сообщили свидетели происшествия

«[Водитель] прижал женщину [дверью автобуса], после он открыл дверь и вместе с еще одним мужчиной вытащил женщину, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», — цитирует одного из очевидцев telegram-канал «Екатеринбург №1».

По словам жителя города, водителя разозлило, что пенсионерка долго поднимается по ступенькам. В этот момент ей помогал прохожий. Водителю надоело ждать, поэтому он выскочил из автобуса и начал оттаскивать пенсионерку от дверей. На кадрах, опубликованных в telegram-канале, видно, что пожилая женщина держит в руке трость. Водитель волочет ее по асфальту за руки, а после оставляет на дороге.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации новости ответы не были получены.