Курганские журналисты получили премию от Мишустина

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, читает газету, областная газета
Коллектив газеты «Куртамышская нива» наградили за реализацию социальных проектов Фото:

В Курганской области журналисты газеты «Куртамышская нива» получили премию от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области СМИ.

«За реализацию социальных проектов награда присуждена главному редактору газеты „Куртамышская нива“ (Курганская область) Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной», — указано на сайте правительства. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Всего от правительства вручат 20 наград по одному миллиону рублей. В этом году персональные премии получат девять представителей СМИ, еще 11 наград удостоились журналистские коллективы.

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В Курганской области журналисты газеты «Куртамышская нива» получили премию от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области СМИ. «За реализацию социальных проектов награда присуждена главному редактору газеты „Куртамышская нива“ (Курганская область) Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной», — указано на сайте правительства. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Всего от правительства вручат 20 наград по одному миллиону рублей. В этом году персональные премии получат девять представителей СМИ, еще 11 наград удостоились журналистские коллективы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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