Курганские журналисты получили премию от Мишустина

Коллектив газеты «Куртамышская нива» наградили за реализацию социальных проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области журналисты газеты «Куртамышская нива» получили премию от премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области СМИ.

«За реализацию социальных проектов награда присуждена главному редактору газеты „Куртамышская нива“ (Курганская область) Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной», — указано на сайте правительства. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Всего от правительства вручат 20 наград по одному миллиону рублей. В этом году персональные премии получат девять представителей СМИ, еще 11 наград удостоились журналистские коллективы.