Бездомный ходил ночью по чердаку жилого дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) бездомный ходил ночью по чердаку дома и провалился в туалет одной из квартир. Об этом рассказала хозяйка жилища Татьяна Яковлева.

«Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома для нас остается загадкой, но тем не менее он провалился именно в мою квартиру среди ночи», — сообщила Татьяна Яковлева в соцсети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info».

Женщина задалась вопросом, из чего сделан потолок, если через него может провалиться человек. Яковлева планирует разобраться с управляющей компанией. По ее словам, в их подъезде был закрыт чердак и бездомный проник через соседний. «Карлсон пристроен в полиции… Осталась управляющая компания», — написала она.

«В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году. В случае если управляющая компания регулярно не выполняет свои обязательства, по решению собственников ее можно сменить», — ответили в комментариях УЖКХ администрации Лабытнанги.