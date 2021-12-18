В ЯНАО бомж провалился в туалет квартиры с чердака. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, чердак дома, лестница на чердак, верхний этаж
Бездомный ходил ночью по чердаку жилого дома Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) бездомный ходил ночью по чердаку дома и провалился в туалет одной из квартир. Об этом рассказала хозяйка жилища Татьяна Яковлева.

«Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома для нас остается загадкой, но тем не менее он провалился именно в мою квартиру среди ночи», — сообщила Татьяна Яковлева в соцсети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info».

Женщина задалась вопросом, из чего сделан потолок, если через него может провалиться человек. Яковлева планирует разобраться с управляющей компанией. По ее словам, в их подъезде был закрыт чердак и бездомный проник через соседний. «Карлсон пристроен в полиции… Осталась управляющая компания», — написала она.

«В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году. В случае если управляющая компания регулярно не выполняет свои обязательства, по решению собственников ее можно сменить», — ответили в комментариях УЖКХ администрации Лабытнанги.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Лабытнанги (ЯНАО) бездомный ходил ночью по чердаку дома и провалился в туалет одной из квартир. Об этом рассказала хозяйка жилища Татьяна Яковлева. «Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома для нас остается загадкой, но тем не менее он провалился именно в мою квартиру среди ночи», — сообщила Татьяна Яковлева в соцсети «ВКонтакте» в группе «Лабытнанги Info». Женщина задалась вопросом, из чего сделан потолок, если через него может провалиться человек. Яковлева планирует разобраться с управляющей компанией. По ее словам, в их подъезде был закрыт чердак и бездомный проник через соседний. «Карлсон пристроен в полиции… Осталась управляющая компания», — написала она. «В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году. В случае если управляющая компания регулярно не выполняет свои обязательства, по решению собственников ее можно сменить», — ответили в комментариях УЖКХ администрации Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...