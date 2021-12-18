Сенаторы предложили гарантировать выплаты российским матерям

Женщины могут трудиться неполный рабочий день во время ухода за ребенком Фото: Размик Закарян © URA.RU

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, по которому предлагается установить продолжительность неполного рабочего времени для ухаживающих за новорожденными и сохранять им выплату пособия по уходу за ребенком. Об этом сообщается в законопроекте, который опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй этой статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Вместе с тем, на практике региональные отделения Фонда социального страхования РФ фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать указанное пособие при установлении им работодателями неполного рабочего времени», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Сенаторы отметили, что работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами. Это происходит из-за того, что сокращение рабочего времени для работников признают несущественным для сохранения права на получение пособия. Поэтому с них взыскивают деньги. Авторы инициативы предлагают внести в трудовой кодекс норму, что продолжительность неполного рабочего дня для сохранения права на выплату пособия устанавливается федеральными законами. При этом продолжительность неполного рабочего дня во время ухода за ребенком не должна быть более 50% от нормативной продолжительности рабочего времени.

В России вырастет пособие по уходу за первым ребенком. С 1 февраля сумму увеличат на 5,8%. При минимальной выплате россияне смогут получить 7,4 тысячи рублей, а при максимальной — 31,3 тысячи рублей.