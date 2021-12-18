18 декабря 2021

РБК: мигранты рассказали, как попадают в Германию из Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, печать, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, печать в загранпаспорте, въезд в страну, выезд за границу, визовый режим
Беженцы попадают в Германию благодаря польским водителям Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию. Об этом рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.

«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», — передает РБК слова мигрантов.

Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.

Конфликт на белорусско-польской границе начался в октябре 2021 года, когда польские пограничники отразили атаку мигрантов на свои позиции. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кризисе на границе виноваты США и НАТО, пишет «Дни.ру». Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ЕС не хочет вести переговоры по вопросу мигрантов, сообщает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию. Об этом рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу. «Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», — передает РБК слова мигрантов. Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов. Конфликт на белорусско-польской границе начался в октябре 2021 года, когда польские пограничники отразили атаку мигрантов на свои позиции. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кризисе на границе виноваты США и НАТО, пишет «Дни.ру». Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ЕС не хочет вести переговоры по вопросу мигрантов, сообщает агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...