РБК: мигранты рассказали, как попадают в Германию из Беларуси

19 декабря 2021 в 11:44 Размер текста - 17 +

Беженцы попадают в Германию благодаря польским водителям Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию. Об этом рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу. «Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», — передает РБК слова мигрантов. Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов. Конфликт на белорусско-польской границе начался в октябре 2021 года, когда польские пограничники отразили атаку мигрантов на свои позиции. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кризисе на границе виноваты США и НАТО, пишет «Дни.ру». Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ЕС не хочет вести переговоры по вопросу мигрантов, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию. Об этом рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу. «Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», — передает РБК слова мигрантов. Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов. Конфликт на белорусско-польской границе начался в октябре 2021 года, когда польские пограничники отразили атаку мигрантов на свои позиции. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в кризисе на границе виноваты США и НАТО, пишет «Дни.ру». Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что ЕС не хочет вести переговоры по вопросу мигрантов, сообщает агентство Nation News.