Минтруд: медикам в новогодние праздники начислят двойные выплаты

19 декабря 2021 в 15:41 Размер текста - 17 +

Выплаты медикам, которые будут работать в выходные дни, рассчитают по двойному тарифу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.