Минтруд: медикам в новогодние праздники начислят двойные выплаты

Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.
Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.