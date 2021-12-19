Минтруд: медикам в новогодние праздники начислят двойные выплаты

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врачи, медики
Выплаты медикам, которые будут работать в выходные дни, рассчитают по двойному тарифу Фото:

Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.

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Выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными коронавирусом, рассчитают по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу. Распоряжение отдал президент России Владимир Путин», — отметил Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Министр финансов Антон Силуанов заверил, что деньги на эти цели обязательно будут. По его словам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, передает телеканал 360. Ранее президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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