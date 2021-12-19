Автоэксперт назвал неожиданную причину ДТП зимой

19 декабря 2021 в 16:49 Размер текста - 17 +

Зимой необходимо заменить не только резину, но и дворники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водители забывают заменить дворники на зимние, чем значительно снижают видимость и увеличивают возможность ДТП. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. «Есть два типа автовладельцев, одни ухаживают за автомобилем, а другие — наездники, которые при необходимости берут и пользуются ей. Машина — это такой же полноправный член семьи, за которым нужно ухаживать. Многие говорят, что главное поменять колеса. Поменяли на зимние, и можно забыть. Ничего подобного. Стекла — это глаза нашей машины, нужно поставить зимние дворники. А если машину просто так оставили, и зимой приспичило куда-то ехать, по мне, шансы, что произойдет ДТП, в разы увеличиваются. Дворники летние — стекла плохо очищаются, резина летняя — тормозной путь огромный», — сказал Дмитрий Славнов. Он также рекомендовал не оставлять автомобиль под сугробом всю зиму. «Я бы все равно рекомендовал поставить в теплый гараж, а если такого нет, то накрыть каким-нибудь брезентиком. Это ваш друг, это та скоростная капсула, которая, сохранит вам жизнь, в случае ДТП. Поэтому нужно за вещами ухаживать. Даже если вы бросили машину, ну выйдите, почистите, когда-то она скажет за это спасибо», — отметил собеседник URA.RU. Автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал, как минусовая температура может навредить автомобилю. «Чем страшен мороз — это посадкой аккумулятора. Если вы надолго оставляете автомобиль, аккумулятор необходимо отсоединить и унести в тепло. Проверить жидкости в автомобиле. Например, омывающую жидкость лучше полностью слить, чтобы она не замерзла, или залить незамерзайку, которая хорошо держит отрицательную температуру», — объяснил эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Водители забывают заменить дворники на зимние, чем значительно снижают видимость и увеличивают возможность ДТП. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов. «Есть два типа автовладельцев, одни ухаживают за автомобилем, а другие — наездники, которые при необходимости берут и пользуются ей. Машина — это такой же полноправный член семьи, за которым нужно ухаживать. Многие говорят, что главное поменять колеса. Поменяли на зимние, и можно забыть. Ничего подобного. Стекла — это глаза нашей машины, нужно поставить зимние дворники. А если машину просто так оставили, и зимой приспичило куда-то ехать, по мне, шансы, что произойдет ДТП, в разы увеличиваются. Дворники летние — стекла плохо очищаются, резина летняя — тормозной путь огромный», — сказал Дмитрий Славнов. Он также рекомендовал не оставлять автомобиль под сугробом всю зиму. «Я бы все равно рекомендовал поставить в теплый гараж, а если такого нет, то накрыть каким-нибудь брезентиком. Это ваш друг, это та скоростная капсула, которая, сохранит вам жизнь, в случае ДТП. Поэтому нужно за вещами ухаживать. Даже если вы бросили машину, ну выйдите, почистите, когда-то она скажет за это спасибо», — отметил собеседник URA.RU. Автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал, как минусовая температура может навредить автомобилю. «Чем страшен мороз — это посадкой аккумулятора. Если вы надолго оставляете автомобиль, аккумулятор необходимо отсоединить и унести в тепло. Проверить жидкости в автомобиле. Например, омывающую жидкость лучше полностью слить, чтобы она не замерзла, или залить незамерзайку, которая хорошо держит отрицательную температуру», — объяснил эксперт.