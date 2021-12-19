Врач предупредила о потере слуха и зрения из-за COVID

Переболевшие коронавирусом могут потерять зрение или слух. Об этом предупредила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — заявила Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».
Врач добавила, что некоторые пациенты больницы не могут восстановить обоняние несколько месяцев. Также есть случаи, когда переболевшие COVID мужчины и женщины полностью облысели. А заместитель главного врача анестезиологии и реаниматологии больницы №52 Сергей Царенко обратил внимание, что в числе осложнений коронавируса — психические расстройства.
Ранее главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина рассказала, как вернуть обоняние после COVID-19. По ее словам, необходимо вдыхать четыре ярких запаха. А главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков сообщил о симптомах постковидного синдрома. В частности, у переболевших наблюдаются проблемы с сердцем, пишет агентство Nation News.
Переболевшие коронавирусом могут потерять зрение или слух. Об этом предупредила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. «И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — заявила Лысенко в эфире телеканала «Россия 1». Врач добавила, что некоторые пациенты больницы не могут восстановить обоняние несколько месяцев. Также есть случаи, когда переболевшие COVID мужчины и женщины полностью облысели. А заместитель главного врача анестезиологии и реаниматологии больницы №52 Сергей Царенко обратил внимание, что в числе осложнений коронавируса — психические расстройства. Ранее главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина рассказала, как вернуть обоняние после COVID-19. По ее словам, необходимо вдыхать четыре ярких запаха. А главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Петр Чумаков сообщил о симптомах постковидного синдрома. В частности, у переболевших наблюдаются проблемы с сердцем, пишет агентство Nation News.