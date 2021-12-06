Врач дала рецепт восстановления обоняния после COVID

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Евгений Кексин в баре
Лимон поможет восстановить обоняние после коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния, которая сохраняется и после выздоровления. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дала простой рецепт для восстановления остроты чувств — для этого надо вдыхать четыре ярких запаха.

«Не чувствуете запахов после перенесенной новой короновирусной инфекции? Простой рецепт: каждое утро и вечер ощущать 4 запаха (лимон, гвоздика, эвкалипт, роза) по 20 секунд 2-3 месяца», — пишет она в Instagram.

Ранее Корягина рассказывала о других последствиях COVID-19. Так, по ее данным, даже после успешного лечения коронавируса у пациентов сильно страдает сердечно-сосудистая система, а также нередки случаи появления диабета.

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Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния, которая сохраняется и после выздоровления. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дала простой рецепт для восстановления остроты чувств — для этого надо вдыхать четыре ярких запаха. «Не чувствуете запахов после перенесенной новой короновирусной инфекции? Простой рецепт: каждое утро и вечер ощущать 4 запаха (лимон, гвоздика, эвкалипт, роза) по 20 секунд 2-3 месяца», — пишет она в Instagram. Ранее Корягина рассказывала о других последствиях COVID-19. Так, по ее данным, даже после успешного лечения коронавируса у пациентов сильно страдает сердечно-сосудистая система, а также нередки случаи появления диабета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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