Врач дала рецепт восстановления обоняния после COVID

Лимон поможет восстановить обоняние после коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния, которая сохраняется и после выздоровления. Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дала простой рецепт для восстановления остроты чувств — для этого надо вдыхать четыре ярких запаха.

«Не чувствуете запахов после перенесенной новой короновирусной инфекции? Простой рецепт: каждое утро и вечер ощущать 4 запаха (лимон, гвоздика, эвкалипт, роза) по 20 секунд 2-3 месяца», — пишет она в Instagram.

Ранее Корягина рассказывала о других последствиях COVID-19. Так, по ее данным, даже после успешного лечения коронавируса у пациентов сильно страдает сердечно-сосудистая система, а также нередки случаи появления диабета.