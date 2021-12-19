Более миллиона российских семей рискуют лишиться квартир

20 декабря 2021 в 05:01 Размер текста - 17 +

Россияне могут лишиться квартир в домах-самостроях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более миллиона российских семей могут остаться без квартир в домах-самостроях. Об этом рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). Сегодня не менее 10 миллионов квадратных метров жилья в России имеют статус самовольной постройки — более 1 миллиона семей находятся «в подвешенном состоянии» и могут в любой момент лишиться квартир, купленных в таких домах, поделились с «Известиями» сотрудники ВЦНСП. В числе проблемных регионов они назвали Краснодарский край, Крым и Дагестан. Власти собираются решить этот вопрос до конца этого года. В России подлежат сносу более 40 тысяч объектов. По данным ВЦНСП, множество подобных зданий строится без получения документов, разрешающих строительство на землях, предназначенных для частных домов. Получается так, что власти некоторых регионов не обращают внимания на незаконное строительство, так как получают с них около 10 процентов от стоимости дома. В дальнейшем судьба строительного объекта решается судом на основании экспертизы. В случае нарушения договоренности с девелопером, здание признают незаконным. Российский юрист Анастасия Шеверева порекомендовала гражданам при первом визите в новую квартиру приглашать специалиста по приемке. По ее словам, он сможет своевременно выявить недостатки и нарушения, допущенные при строительстве дома. Если же таковые будут найдены, собственнику следует написать претензию застройщику. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более миллиона российских семей могут остаться без квартир в домах-самостроях. Об этом рассказали во Всероссийском центре национальной строительной политики (ВЦНСП). Сегодня не менее 10 миллионов квадратных метров жилья в России имеют статус самовольной постройки — более 1 миллиона семей находятся «в подвешенном состоянии» и могут в любой момент лишиться квартир, купленных в таких домах, поделились с «Известиями» сотрудники ВЦНСП. В числе проблемных регионов они назвали Краснодарский край, Крым и Дагестан. Власти собираются решить этот вопрос до конца этого года. В России подлежат сносу более 40 тысяч объектов. По данным ВЦНСП, множество подобных зданий строится без получения документов, разрешающих строительство на землях, предназначенных для частных домов. Получается так, что власти некоторых регионов не обращают внимания на незаконное строительство, так как получают с них около 10 процентов от стоимости дома. В дальнейшем судьба строительного объекта решается судом на основании экспертизы. В случае нарушения договоренности с девелопером, здание признают незаконным. Российский юрист Анастасия Шеверева порекомендовала гражданам при первом визите в новую квартиру приглашать специалиста по приемке. По ее словам, он сможет своевременно выявить недостатки и нарушения, допущенные при строительстве дома. Если же таковые будут найдены, собственнику следует написать претензию застройщику.