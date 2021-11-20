Чаще всего недостатки связаны с щелями в плитах, неровностью стен, отсутствием перегородок и трещинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупатели квартир по долевому строительству в каждом пятом случае обращаются в суд из-за недостатков внутренней отделки и нарушений при возведении домов. Такими данными поделились юристы адвокатского бюро «Юрлов и партнеры».

«Чаще всего недостатки связаны с щелями в оконных и балконных плитах, неровностью полов, потолков и стен, с отсутствием перегородок и трещинами. Менее часто всплывают проблемы с коммуникациями, дверями и протечками и влажностью в квартире», — приводит слова юриста бюро Анастасию Шевереву «Российская Газета».

По словам юристов, в случае, когда квартира сдается с чистовой отделкой, то возможное количество недоделок значительно увеличивается. К недостаткам с конструкциями стен добавляются некачественные отделочные работы по оклейке обоев, укладке линолеума и плитки протеканием сантехники. По словам Шеверевой, при первом визите в новою квартиру лучше пригласить специалиста по приемке, который сможет своевременно выявить недостатки и нарушения, допущенные при строительстве. При их обнаружении собственнику следует обозначить претензии к застройщику в письменной форме и прописать сроки их устранения, либо настаивать на соразмерном снижении цены, подписав акт приемки. Если нарушения значительные, то спешка может навредить, покупателю стоит подождать исправления недочетов, а затем провести приемку повторно.

Ранее URA.RU сообщало, что юристы объяснили, какие садовые дома находятся под угрозой сноса. По словам специалистов, законно построенный садовый или дачный жилой дом может быть снесен, если он оказался в зоне прохода магистрального или газового трубопровода.