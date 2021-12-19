В ХМАО пьяный отец выстрелил в полуторагодовалого сына из ружья

Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе 35-летний пьяный мужчина произвел случайный выстрел в своего полуторагодовалого сына. Это произошло во время конфликта мужчины со своей женой, матерью ребенка.

«18 декабря 2021 года в ночное время подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов поселка Кондинское, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей, угрожал ей убийством. Он допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьем, вследствие чего произвел выстрел в сторону совместного полуторагодовалого сына», — сообщается на официальном сайте регионального Следственного комитета.

В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы нижних конечностей и был госпитализирован. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 118 и части1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством).