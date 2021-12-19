В минувшие выходные город накрыл мощный снегопад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург встал в девятибалльные пробки утром 20 декабря после снегопада, который продолжался почти все минувшие выходные. Общественный транспорт едет медленно, а автомобили долго не могут выехать из дворов, сообщают очевидцы.

«На ЖБИ пробка уже во дворе начинается. Трамваи еле едут. Дворы завалены снегом. Как обычно никто не ожидал, что он выпадет», — рассказывает жительница микрорайона Алена.

«На Уралмаше пробки — стоит улица Кировоградская и Машиностроителей», — рассказывает Дмитрий. «Волгоградская стоит от » Радуги«», — делится еще одна жительница Екатеринбурга. «На дорогу, которая обычно занимает пять минут, ушло почти полчаса. На автобусе. Лучше бы пешком пошел, в любом случае опоздаю на работу», — возмущается житель Академического Сергей.

Согласно сервису «Яндекс.Карты» утром 20 декабря в Екатеринбурге зафиксированы пробки 9 баллов. В минувшие выходные город накрыл мощный снегопад. К вечеру 19 декабря он усилился.

Пробки на Уралмаше Фото: читатели URA.RU

Волгоградская от «Радуги» Фото: читатели URA.RU

де Геннина, 33 Фото: читатели URA.RU