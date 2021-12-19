Экс-посол США в РФ назвал причины развала СССР

Экономические неудачи и участие в гонке вооружений сали основными факторами развала СССР. Об этом заявил посол США в России в 1993—1996 годах Томас Пикеринг.
«В СССР государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности, из-за этого все катилось по наклонной плоскости. Участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР. В Вашингтоне внимание обращали на такие вещи, как военная мощь СССР, как на главную основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», — рассказал Пикеринг в интервью ТАСС.
Экс-посол отметил, что экономические провалы СССР выражались в неэффективности сельского хозяйства. По мнению Пикеринга, СССР можно было сохранить, если бы правительство страны вовремя начало принимать основополагающие решения в сфере экономики.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Кудрина, СССР не был готов к реформированию своей экономики, которая ежегодно теряла эффективность.
Экономические неудачи и участие в гонке вооружений сали основными факторами развала СССР. Об этом заявил посол США в России в 1993—1996 годах Томас Пикеринг. «В СССР государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности, из-за этого все катилось по наклонной плоскости. Участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР. В Вашингтоне внимание обращали на такие вещи, как военная мощь СССР, как на главную основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», — рассказал Пикеринг в интервью ТАСС. Экс-посол отметил, что экономические провалы СССР выражались в неэффективности сельского хозяйства. По мнению Пикеринга, СССР можно было сохранить, если бы правительство страны вовремя начало принимать основополагающие решения в сфере экономики. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Кудрина, СССР не был готов к реформированию своей экономики, которая ежегодно теряла эффективность.