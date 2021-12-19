19 декабря 2021

Экс-посол США в РФ назвал причины развала СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Главной проблемой СССР была экономическая неэффективность, считает Томас Пикеринг Фото:

Экономические неудачи и участие в гонке вооружений сали основными факторами развала СССР. Об этом заявил посол США в России в 1993—1996 годах Томас Пикеринг.

«В СССР государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности, из-за этого все катилось по наклонной плоскости. Участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР. В Вашингтоне внимание обращали на такие вещи, как военная мощь СССР, как на главную основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», — рассказал Пикеринг в интервью ТАСС.

Экс-посол отметил, что экономические провалы СССР выражались в неэффективности сельского хозяйства. По мнению Пикеринга, СССР можно было сохранить, если бы правительство страны вовремя начало принимать основополагающие решения в сфере экономики.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Кудрина, СССР не был готов к реформированию своей экономики, которая ежегодно теряла эффективность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономические неудачи и участие в гонке вооружений сали основными факторами развала СССР. Об этом заявил посол США в России в 1993—1996 годах Томас Пикеринг. «В СССР государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности, из-за этого все катилось по наклонной плоскости. Участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР. В Вашингтоне внимание обращали на такие вещи, как военная мощь СССР, как на главную основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», — рассказал Пикеринг в интервью ТАСС. Экс-посол отметил, что экономические провалы СССР выражались в неэффективности сельского хозяйства. По мнению Пикеринга, СССР можно было сохранить, если бы правительство страны вовремя начало принимать основополагающие решения в сфере экономики. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что причиной распада СССР стало затягивание экономических реформ, пишет «Национальная служба новостей». По мнению Кудрина, СССР не был готов к реформированию своей экономики, которая ежегодно теряла эффективность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...