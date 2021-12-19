Депутат думы ХМАО заявил о завершении карьеры в боксе

Руслан Проводников сделал заявление после победы над Али Багаутиновым спорным решением судей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат думы ХМАО, чемпион мира по боксу в 2013—2014 годах по версии WBO Руслан Проводников заявил о завершении карьеры в профессиональном боксе после победы над Али Багаутиновым — экс-претендентом за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Об этом сообщил сам Проводников в своем instagram-аккаунте.

«Я хочу сказать, что я завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все», — написал проводников.



Бой турнира Open FC 15 «Драться, чтобы спасти» состоялся на «ВТБ Арене». Это был первый для «Сибирского Рокки» выход на ринг с 2016 года, в активе 37-летнего Проводникова 25 побед, (18 из них — нокаутом) и пять поражений. 36-летний Багаутинов одержал две победы в профессиональном боксе, в ММА спортсмен выиграл 22 боя, семь раз он потерпел поражение. В отличие от «Сибирского Рокки» Багаутинов является действующим бойцом. Узнать о дальнейших планах Проводникова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок журналиста.