19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Депутат думы ХМАО заявил о завершении карьеры в боксе

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Майка Тайсона в Академию единоборств РМК. Екатеринбург, проводников руслан
Руслан Проводников сделал заявление после победы над Али Багаутиновым спорным решением судей Фото:

Депутат думы ХМАО, чемпион мира по боксу в 2013—2014 годах по версии WBO Руслан Проводников заявил о завершении карьеры в профессиональном боксе после победы над Али Багаутиновым — экс-претендентом за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Об этом сообщил сам Проводников в своем instagram-аккаунте.

«Я хочу сказать, что я завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все», — написал проводников.


Бой турнира Open FC 15 «Драться, чтобы спасти» состоялся на «ВТБ Арене». Это был первый для «Сибирского Рокки» выход на ринг с 2016 года, в активе 37-летнего Проводникова 25 побед, (18 из них — нокаутом) и пять поражений. 36-летний Багаутинов одержал две победы в профессиональном боксе, в ММА спортсмен выиграл 22 боя, семь раз он потерпел поражение. В отличие от «Сибирского Рокки» Багаутинов является действующим бойцом. Узнать о дальнейших планах Проводникова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок журналиста.

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Депутат думы ХМАО, чемпион мира по боксу в 2013—2014 годах по версии WBO Руслан Проводников заявил о завершении карьеры в профессиональном боксе после победы над Али Багаутиновым — экс-претендентом за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Об этом сообщил сам Проводников в своем instagram-аккаунте. «Я хочу сказать, что я завершил карьеру! Мне такой путь был дан судьбой! Спасибо за все», — написал проводников. Бой турнира Open FC 15 «Драться, чтобы спасти» состоялся на «ВТБ Арене». Это был первый для «Сибирского Рокки» выход на ринг с 2016 года, в активе 37-летнего Проводникова 25 побед, (18 из них — нокаутом) и пять поражений. 36-летний Багаутинов одержал две победы в профессиональном боксе, в ММА спортсмен выиграл 22 боя, семь раз он потерпел поражение. В отличие от «Сибирского Рокки» Багаутинов является действующим бойцом. Узнать о дальнейших планах Проводникова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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