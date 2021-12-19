В думе Сургута приняли самый большой бюджет в истории города

20 декабря 2021 в 10:56 Размер текста - 17 +

За проект бюджета Сургута на 2022 год проголосовала даже оппозиция Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутские депутаты приняли самый большой бюджет в истории города. Это решение они приняли на заседании местной думы, передает корреспондент URA.RU. Чиновники мэрии проинформировали народных избранников, что доходы сургутского бюджета на 2022 год составят почти 35,5 млрд рублей. Расходная часть на 1,3 млрд рублей больше. Председатель думы Сургута Максим Слепов отметил, что бюджет сохранил социальную направленность. «64% — это расходы на образование, культуру, спорт и другие социальные сферы. Он впервые за несколько лет станет бюджетом развития», — отметил спикер. Глава Сургута Андрей Филатов в своем выступлении отметил, что в городском бюджете заложены деньги на ряд крупных инфраструктурных проектов. «Следующий год станет знаковым в в части реализации инфраструктурных проектов, и начала строительства научно-технологического центра», — прокомментировал Филатов. В итоге сургутские депутаты единогласно приняли проект городского бюджета на 2022 год. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты обеспокоены ростом цен на продукты питания, вследствие чего могут подорожать школьные обеды. Эту ситуацию они намерены обсудить с чиновниками в первом квартале 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутские депутаты приняли самый большой бюджет в истории города. Это решение они приняли на заседании местной думы, передает корреспондент URA.RU. Чиновники мэрии проинформировали народных избранников, что доходы сургутского бюджета на 2022 год составят почти 35,5 млрд рублей. Расходная часть на 1,3 млрд рублей больше. Председатель думы Сургута Максим Слепов отметил, что бюджет сохранил социальную направленность. «64% — это расходы на образование, культуру, спорт и другие социальные сферы. Он впервые за несколько лет станет бюджетом развития», — отметил спикер. Глава Сургута Андрей Филатов в своем выступлении отметил, что в городском бюджете заложены деньги на ряд крупных инфраструктурных проектов. «Следующий год станет знаковым в в части реализации инфраструктурных проектов, и начала строительства научно-технологического центра», — прокомментировал Филатов. В итоге сургутские депутаты единогласно приняли проект городского бюджета на 2022 год. Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты обеспокоены ростом цен на продукты питания, вследствие чего могут подорожать школьные обеды. Эту ситуацию они намерены обсудить с чиновниками в первом квартале 2022 года.